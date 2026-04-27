Глава МИД Ирана обсудил возможное продолжение переговоров с США в Пакистане

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провёл переговоры в Пакистане, где обсуждались варианты продолжения диалога с США. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, назвав визит результативным.

«Я провёл хорошие консультации в друзьями в Пакистане, визит был успешным. Мы обсудили, при каких условиях и по какому треку переговоры могут быть продолжены», — написал дипломат.

Кроме того, Аракчи рассказал о контактах с Оманом. В ходе поездки стороны затронули ситуацию в Ормузском проливе. Он отметил, что у Тегерана и Маската во многом совпадают позиции, и страны договорились продолжить обсуждение на экспертном уровне.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Посол Ирана в Москве Казем Джалали отмечал, что основной целью визита является «продвижение интересов в условиях исходящих извне угроз». После прибытия в Россию иранский министр отметил, что Москву и Тегеран связывают особые отношения.