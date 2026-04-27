Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщает агентство IRNA.

Главная цель визита – проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Посол Ирана в Москве Казем Джалали пояснял, что поездка главы внешнеполитического ведомства нацелена на «продвижение интересов в условиях исходящих извне угроз».

Какие именно темы вынесут на повестку – пока неизвестно.

Ранее портал Axios сообщил, что Тегеран через пакистанских посредников передал США новое предложение по достижению сделки, которая предполагает открытие Ормузского пролива и окончание войны. При этом переговоры по ядерной тематике планируется перенести на более поздний срок.