Пролив в обмен на уран? Иран выдвинул США неожиданное предложение

Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение по достижению сделки, которая предполагает открытие Ормузского пролива и окончание войны, а ядерные переговоры при этом планируется перенести на более поздний срок. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и ещё два осведомлённых источника.

По данным портала, глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсуждал это предложение с пакистанскими коллегами. Инициатива предполагает продление прекращения огня либо окончательное урегулирование конфликта. Ядерный вопрос планируется поставить на обсуждение на более позднем этапе – после того, как Ормузский пролив будет открыт и блокада снята.

При этом источник заявил порталу, что Аракчи сообщил посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара о том, что в иранском руководстве якобы нет консенсуса относительно требований США о прекращении обогащения урана и его вывозе из страны. Как подчёркивает Axios, неясно, готовы ли США рассматривать это предложение.

Ранее Life.ru писал, что Иран через посредников направил США трёхэтапную формулу переговоров. Как сообщал телеканал Al Mayadeen, первый этап – остановить войну и получить письменные гарантии от США, что ни Иран, ни Ливан больше не подвергнутся атакам. Если американцы эти гарантии дадут, начнётся второй раунд: Иран предлагает на пару с Оманом разработать новый правовой режим для Ормузского пролива. И только когда судоходство будет урегулировано, стороны перейдут к третьему, самому чувствительному пункту – обсуждению иранской ядерной программы.