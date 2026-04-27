27 апреля, 01:44

Пролив в обмен на уран? Иран выдвинул США неожиданное предложение

Axios: Иран предложил США поговорить об уране после открытия Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nirioj pornjirawittayakul

Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение по достижению сделки, которая предполагает открытие Ормузского пролива и окончание войны, а ядерные переговоры при этом планируется перенести на более поздний срок. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и ещё два осведомлённых источника.

По данным портала, глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсуждал это предложение с пакистанскими коллегами. Инициатива предполагает продление прекращения огня либо окончательное урегулирование конфликта. Ядерный вопрос планируется поставить на обсуждение на более позднем этапе – после того, как Ормузский пролив будет открыт и блокада снята.

При этом источник заявил порталу, что Аракчи сообщил посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара о том, что в иранском руководстве якобы нет консенсуса относительно требований США о прекращении обогащения урана и его вывозе из страны. Как подчёркивает Axios, неясно, готовы ли США рассматривать это предложение.

Нефть Brent подорожала до $101 за баррель после срыва переговоров США и Ирана
Ранее Life.ru писал, что Иран через посредников направил США трёхэтапную формулу переговоров. Как сообщал телеканал Al Mayadeen, первый этап – остановить войну и получить письменные гарантии от США, что ни Иран, ни Ливан больше не подвергнутся атакам. Если американцы эти гарантии дадут, начнётся второй раунд: Иран предлагает на пару с Оманом разработать новый правовой режим для Ормузского пролива. И только когда судоходство будет урегулировано, стороны перейдут к третьему, самому чувствительному пункту – обсуждению иранской ядерной программы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
