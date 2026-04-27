«Постоянные переговоры»: Аракчи после прилёта в РФ подтвердил особый уровень отношений с Москвой

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который сегодня утром прибыл в Санкт-Петербург, не стал откладывать важные заявления. Едва ступив на российскую землю, дипломат подтвердил, что Тегеран и Москва находятся в постоянном плотном контакте, причём по самому широкому спектру тем.

По словам министра, консультации между двумя странами носят регулярный характер и охватывают далеко не одну какую-то сферу. В центре внимания – прежде всего региональные вопросы, но и двусторонняя повестка не остаётся без внимания.

«Как вы видите, у нас с Россией всегда были тесные консультации по широкому кругу вопросов, особенно региональных, велись постоянные двусторонние переговоры», – заявил Аракчи.

Выступление главы иранской дипломатии транслировалось в его официальном телеграм-канале, так что заявление можно считать максимально публичным и адресованным не только Москве, но и всему миру.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Посол Ирана в Москве Казем Джалали пояснял, что визит нацелен на «продвижение интересов в условиях исходящих извне угроз». Какие именно темы вынесут на повестку, до последнего момента остаётся неизвестным.