27 апреля, 05:05

«Постоянные переговоры»: Аракчи после прилёта в РФ подтвердил особый уровень отношений с Москвой

Обложка © ТАСС / AP

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который сегодня утром прибыл в Санкт-Петербург, не стал откладывать важные заявления. Едва ступив на российскую землю, дипломат подтвердил, что Тегеран и Москва находятся в постоянном плотном контакте, причём по самому широкому спектру тем.

По словам министра, консультации между двумя странами носят регулярный характер и охватывают далеко не одну какую-то сферу. В центре внимания – прежде всего региональные вопросы, но и двусторонняя повестка не остаётся без внимания.

«Как вы видите, у нас с Россией всегда были тесные консультации по широкому кругу вопросов, особенно региональных, велись постоянные двусторонние переговоры», – заявил Аракчи.

Выступление главы иранской дипломатии транслировалось в его официальном телеграм-канале, так что заявление можно считать максимально публичным и адресованным не только Москве, но и всему миру.

Иран через посредников направил США трёхэтапную формулу переговоров
Ранее Life.ru писал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Посол Ирана в Москве Казем Джалали пояснял, что визит нацелен на «продвижение интересов в условиях исходящих извне угроз». Какие именно темы вынесут на повестку, до последнего момента остаётся неизвестным.

Юния Ларсон
