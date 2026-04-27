Судный день Трампа близко: Востоковед оценил шансы на перемирие Ирана и США
Эксперт Керимов: С 27 апреля Трампу нужна отмашка конгресса для войны с Ираном
Все иранские политики, которые сегодня реально держат в руках власть, выступают единым фронтом по условиям возможного перемирия с США, заявил в эфире радио «Комсомольская правда». востоковед Турал Керимов. По его словам, Тегеран настаивает на отказе Вашингтона от требований капитуляции.
Кроме того, ИРИ возражает против требований о разоружении и любых неприемлемых условий, касающихся ядерной программы, а также призывает США к прекращению дальнейших агрессивных действий. Пока американская сторона не пойдёт на такие уступки, ни о каком завершении конфликта речи быть не может.
«...Нужно вспомнить, что 27 апреля наступает тот самый срок, после которого [президент США Дональд] Трамп не сможет воевать без разрешения Конгресса», — подчеркнул эксперт.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для возобновления диалога США должны устранить все препятствия, включая отмену морской блокады иранских судов и портов. Он подчеркнул, что ИРИ не будет вступать в переговоры под давлением.
