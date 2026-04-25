Трамп заявил о новом предложении США от Ирана после срыва переговоров

Дональд Трамп заявил, что США получили от Ирана новое предложение. Глава американской администрации озвучил это журналистам перед вылетом из Палм-Бич в Вашингтон. По его словам, предложение поступило после отмены визита переговорщиков в Пакистан.

Трамп добавил, что иранская сторона должна была подготовить более качественный вариант для переговоров с американцами.

«Интересно то, что сразу после того, как я отменил её [поездку переговорщиков], в течение 10 минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», — заявил хозяин Белого дома.

На вопрос о возможном моратории на обогащение урана Трамп ответил уклончиво. Он сказал, что Иран предложил многое, но этого недостаточно. Глава Белого дома повторил, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия и что у США на руках все карты для переговоров.

Ранее Трамп в одностороннем порядке отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Пакистан. Там они должны были провести переговоры с Ираном. Американская сторона дала понять — теперь ждёт инициативы от Тегерана. Причины резкого решения глава Белого дома не уточнил.