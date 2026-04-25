25 апреля, 17:37

Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отменил поездку своего спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Пакистан, где они должны были провести переговоры с Ираном. Об этом американский лидер заявил журналистке телеканала Fox News Аише Хэсни.

Хэсни сообщила, что Трамп заявил американской делегации: они не будут лететь 18 часов, чтобы вести переговоры ни о чём, поскольку у США все карты, и Иран может позвонить сам. Таким образом, американская сторона дала понять, что теперь ждёт инициативы от Тегерана. Причины столь резкого решения глава Белого дома не уточнил.

Пакистан обратился с призывом к Трампу, президент США уже ознакомился с ним

Ранее сообщалось, что 27 апреля в Исламабаде состоятся прямые переговоры американской и иранской делегаций, сообщил журналист Барак Равид. Встреча посланников США с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи может пройти в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками. Аракчи проведёт с Пакистаном переговоры в субботу и воскресенье о возобновлении диалога с США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
