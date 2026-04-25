Иран нанёс американским базам больший ущерб, чем публично признавали США

Нанесённый Ираном ущерб американским военным базам на Ближнем Востоке оказался серьёзнее, чем официально признавали Соединённые Штаты. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

В результате ракетных и дроновых атак пострадали инфраструктура, военная техника и системы связи. Часть объектов временно утратила боеспособность, некоторые функции пришлось переводить на другие базы.

Официальный Вашингтон ранее заявлял лишь об «ограниченном ущербе», однако внутри военных структур оценки были гораздо жёстче. По данным телеканала, администрация президента США Дональда Трампа обратилась к частным спутниковым операторам с требованием ограничить доступ к снимкам своих баз.

В материале также отмечается, что «разгневанные законодатели до сих пор не имеют подробностей о масштабах ущерба», в то время как Пентагон пытается выбить у Конгресса рекордный бюджет.

Ранее американские СМИ со ссылкой на чиновников писали, что за время боевых действий с Ираном США выпустили более тысячи крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Кроме того, Пентагон израсходовал от полутора до двух тысяч зенитных боеприпасов (включая ракеты для Patriot и THAAD), причём на пополнение этих запасов может потребоваться до шести лет.