США потребуется 6 лет, чтобы восстановить потраченные в войне с Ираном «Томагавки» и ракеты ПВО

В ходе военной операции против Ирана Вооружённые силы Соединённых Штатов применили свыше тысячи высокоточных крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Как отмечает издание, Вашингтон также израсходовал от полутора до двух тысяч критически важных боеприпасов для систем противовоздушной обороны — в том числе для комплексов Patriot и THAAD. Восстановление запасов может занять до шести лет, подчёркивается в публикации.

В связи с этим в администрации США начали обсуждать пересмотр оперативных планов на случай будущих кризисов. Часть американских чиновников, по данным журналистов, усомнилась в способности страны в полной мере реализовать сценарии обороны Тайваня в случае конфликта с КНР, однако речь идёт лишь о ближайшей перспективе.

На днях член палаты представителей американского Конгресса Пэт Райан заявил, что после начала войны с Ираном Соединённые Штаты уже истратили более трети своего запаса крылатых ракет Tomahawk и половину боеприпасов для зенитных комплексов THAAD и Patriot. При этом он назвал меньшую цифру по «Томагавкам» — 850 единиц. По словам конгрессмена, всё это вооружение ВС США потратили только за первые четыре недели конфликта.