В Германии прозвучал призыв к началу диалога с Россией и её президентом Владимиром Путиным, чтобы избежать ухудшения положения в будущем. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

«Что нужно сделать сейчас? Федеральному правительству Германии следует стремиться к диалогу с Владимиром Путиным», — сказано в публикации.

В публикации отмечается, что европейским странам важно самостоятельно защищать свои интересы, не полагаясь полностью на политику США. Автор материала предупреждает, что в противном случае Европа может оказаться в уязвимом положении.

«Если вас нет за столом переговоров, вы окажетесь на тарелке», — заключили журналисты.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Казахстан рассматривает возможность приостановки поставок нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». В Кремле, в свою очередь, пояснили, что текущая остановка транзита связана с техническими причинами. Там также подчеркнули, что Россия готова обеспечить интересы Астаны, задействовав альтернативные маршруты поставок.