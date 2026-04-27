Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 00:44

Меркель потратила 65 тысяч евро из бюджета ФРГ на стрижки и макияж

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Содержание бывших канцлеров обходится немецким налогоплательщикам в копеечку. Ответ правительства ФРГ на запрос фракции «Альтернатива для Германии» показал: с июля 2024-го по март 2026-го Ангела Меркель потратила из госбюджета 64 677 евро на услуги парикмахеров и визажистов. Ещё почти 10,5 тысяч ушло на её путешествия по миру.

Олаф Шольц, который покинул пост канцлера в мае 2025 года, уже успел израсходовать 6 тысяч евро на поездки.

Политолог объяснил высокие шансы Меркель стать президентом Германии
Политолог объяснил высокие шансы Меркель стать президентом Германии

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала нынешнего главу правительства Фридриха Мерца. Поводом для критики стали высказывания Мерца о миграции. В октябре на презентации мемуаров в Бонне Меркель, не называя имени, призвала политиков к сдержанности и напомнила, что за миграционной статистикой стоят конкретные люди.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Германия
  • Ангела Меркель
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar