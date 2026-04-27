Меркель потратила 65 тысяч евро из бюджета ФРГ на стрижки и макияж

Содержание бывших канцлеров обходится немецким налогоплательщикам в копеечку. Ответ правительства ФРГ на запрос фракции «Альтернатива для Германии» показал: с июля 2024-го по март 2026-го Ангела Меркель потратила из госбюджета 64 677 евро на услуги парикмахеров и визажистов. Ещё почти 10,5 тысяч ушло на её путешествия по миру.

Олаф Шольц, который покинул пост канцлера в мае 2025 года, уже успел израсходовать 6 тысяч евро на поездки.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала нынешнего главу правительства Фридриха Мерца. Поводом для критики стали высказывания Мерца о миграции. В октябре на презентации мемуаров в Бонне Меркель, не называя имени, призвала политиков к сдержанности и напомнила, что за миграционной статистикой стоят конкретные люди.