Число иностранных наёмников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, может достигать десятков тысяч. Об этом сообщил французский эксперт и военкор агентства International Reporters Лоран Брайар.

«Их общее количество оценивается в 20-25 тысяч. На сегодняшний день в моих списках 6 022 профиля наёмников», — сказал французский военкор ТАСС.

По его словам, зафиксированные им данные включают тысячи установленных личностей, однако общее число может быть значительно выше. Военкор говорит, что легионеры прибывают более чем из ста стран мира — всего речь идёт о 107 государствах.

Наибольшее количество, по его подсчётам, составляют граждане Колумбии, Бразилии и США. Также в списке присутствуют представители Великобритании, Грузии, Франции, Белоруссии, Канады и Польши. Таким образом, география участников охватывает практически весь мир.

Ранее в силовых структурах РФ рассказали, что на стороне Украины сейчас воюют в зоне спецоперации до 16,5 тысяч иностранных наёмников, из которых 7 тысяч — колумбийцы. При этом большое количество не задерживается там надолго.