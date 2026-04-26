Наёмники из Грузии и Польши из подразделений ВСУ принимали участие в жестоких действиях на территории Курской области, убивая мирных жителей. По словам заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерала-лейтенанта Апти Алаудинова, они отличались особой жестокостью в населённых пунктах, таких как Погребки и Мартыновка.

«Жестокость, которая была проявлена на этих участках, не поддается никакому осознанию», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС.

В ходе операции бойцы «Ахмата» обнаружили в Погребках множество мирных жителей с завязанными за спиной руками и прострелянными черепами. Алаудинов подчеркнул, что такие действия являются результатом фашистской идеологии, которой руководствуются наемнические формирования.