26 апреля, 05:42

Алаудинов: Наёмники ВСУ из Грузии и Польши жестоко убивали мирных курян

Обложка © freepik / senivpetro

Наёмники из Грузии и Польши из подразделений ВСУ принимали участие в жестоких действиях на территории Курской области, убивая мирных жителей. По словам заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерала-лейтенанта Апти Алаудинова, они отличались особой жестокостью в населённых пунктах, таких как Погребки и Мартыновка.

«Жестокость, которая была проявлена на этих участках, не поддается никакому осознанию», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС.

В ходе операции бойцы «Ахмата» обнаружили в Погребках множество мирных жителей с завязанными за спиной руками и прострелянными черепами. Алаудинов подчеркнул, что такие действия являются результатом фашистской идеологии, которой руководствуются наемнические формирования.

Американский наёмник из «курской армии вторжения» ВСУ ликвидирован в бою

Напомним, 26 апреля 2025 года подразделения Вооружённых сил Украины были полностью выдавлены с территории Курской области. Это стало возможно, в том числе, благодаря операции «Поток» или «Труба». Она стала одним из ключевых этапов в освобождении Суджи. На протяжении нескольких дней более 800 штурмовиков двигались в тыл ВСУ внутри трубопровода, из которого был откачан газ. Герои операции «Поток» прошли по трубе 16 км в обмундировании весом 50 кг.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Андрей Бражников
