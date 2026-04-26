Алаудинов: Наёмники ВСУ из Грузии и Польши жестоко убивали мирных курян
Обложка © freepik / senivpetro
Наёмники из Грузии и Польши из подразделений ВСУ принимали участие в жестоких действиях на территории Курской области, убивая мирных жителей. По словам заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерала-лейтенанта Апти Алаудинова, они отличались особой жестокостью в населённых пунктах, таких как Погребки и Мартыновка.
«Жестокость, которая была проявлена на этих участках, не поддается никакому осознанию», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС.
В ходе операции бойцы «Ахмата» обнаружили в Погребках множество мирных жителей с завязанными за спиной руками и прострелянными черепами. Алаудинов подчеркнул, что такие действия являются результатом фашистской идеологии, которой руководствуются наемнические формирования.
Напомним, 26 апреля 2025 года подразделения Вооружённых сил Украины были полностью выдавлены с территории Курской области. Это стало возможно, в том числе, благодаря операции «Поток» или «Труба». Она стала одним из ключевых этапов в освобождении Суджи. На протяжении нескольких дней более 800 штурмовиков двигались в тыл ВСУ внутри трубопровода, из которого был откачан газ. Герои операции «Поток» прошли по трубе 16 км в обмундировании весом 50 кг.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.