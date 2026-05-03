Политический аналитик Алан Уотсон сделал заявление о дальнейших действиях РФ на Украине. По его мнению, Москва продолжит наступление на Одессу и другие крупные города, если Киев и Запад не признают новые территории российскими.

В своей публикации в соцсети он напомнил, что в июне 2024 года Владимир Путин обозначил российские условия для устойчивого мира: никаких временных перемирий, европейских «миротворцев», НАТО или неонацистов на Украине, признание ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона российскими территориями.

«Если страны НАТО и Киев не признают их за Москвой, Россия продолжит наступать на Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков. «Минска-3» не будет», — заключил Уотсон.

Уотсон также предупредил о серьёзных последствиях продолжения военных поставок на Украину, особенно систем наведения ракет с искусственным интеллектом для ударов вглубь российской территории. По мнению аналитика, Запад стоит перед выбором: либо договариваться на условиях Москвы, либо готовиться к затяжному конфликту с потерей ещё больших территорий.