Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 14:47

Украина потеряет ещё больше земли из-за упёртости по новым территориям, считают на Западе

Аналитик Уотсон: Россия дойдёт до Одессы, если Киев не признает новые территории

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Политический аналитик Алан Уотсон сделал заявление о дальнейших действиях РФ на Украине. По его мнению, Москва продолжит наступление на Одессу и другие крупные города, если Киев и Запад не признают новые территории российскими.

В своей публикации в соцсети он напомнил, что в июне 2024 года Владимир Путин обозначил российские условия для устойчивого мира: никаких временных перемирий, европейских «миротворцев», НАТО или неонацистов на Украине, признание ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона российскими территориями.

«Если страны НАТО и Киев не признают их за Москвой, Россия продолжит наступать на Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков. «Минска-3» не будет», — заключил Уотсон.

Уотсон также предупредил о серьёзных последствиях продолжения военных поставок на Украину, особенно систем наведения ракет с искусственным интеллектом для ударов вглубь российской территории. По мнению аналитика, Запад стоит перед выбором: либо договариваться на условиях Москвы, либо готовиться к затяжному конфликту с потерей ещё больших территорий.

Зеленский сомневается в США и хочет проводить переговоры в другой стране
Зеленский сомневается в США и хочет проводить переговоры в другой стране

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о близости сделки по завершению украинского конфликта. Отвечая на вопрос журналиста, представитель Кремля назвал понятие «близость сделки» растяжимым. Трамп и Владимир Путин провели достаточно долгий телефонный разговор, после которого американский лидер заявил, что сделка уже близка. Как отмечал Песков, мнение сторон о действиях Киева сходится.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar