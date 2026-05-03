Украина потеряет ещё больше земли из-за упёртости по новым территориям, считают на Западе
Аналитик Уотсон: Россия дойдёт до Одессы, если Киев не признает новые территории
Политический аналитик Алан Уотсон сделал заявление о дальнейших действиях РФ на Украине. По его мнению, Москва продолжит наступление на Одессу и другие крупные города, если Киев и Запад не признают новые территории российскими.
В своей публикации в соцсети он напомнил, что в июне 2024 года Владимир Путин обозначил российские условия для устойчивого мира: никаких временных перемирий, европейских «миротворцев», НАТО или неонацистов на Украине, признание ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона российскими территориями.
«Если страны НАТО и Киев не признают их за Москвой, Россия продолжит наступать на Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков. «Минска-3» не будет», — заключил Уотсон.
Уотсон также предупредил о серьёзных последствиях продолжения военных поставок на Украину, особенно систем наведения ракет с искусственным интеллектом для ударов вглубь российской территории. По мнению аналитика, Запад стоит перед выбором: либо договариваться на условиях Москвы, либо готовиться к затяжному конфликту с потерей ещё больших территорий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о близости сделки по завершению украинского конфликта. Отвечая на вопрос журналиста, представитель Кремля назвал понятие «близость сделки» растяжимым. Трамп и Владимир Путин провели достаточно долгий телефонный разговор, после которого американский лидер заявил, что сделка уже близка. Как отмечал Песков, мнение сторон о действиях Киева сходится.
