Зеленский сомневается в США и хочет проводить переговоры в другой стране
Politico: Зеленский видит Турцию как место следующего раунда переговоров
Киевский главарь Владимир Зеленский рассматривает Турцию в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет американское издание Politico.
«Он стал более сдержанно высказываться о будущем участии США в конфликте и теперь рассматривает возможность проведения следующего раунда переговоров с Россией на территории Турции», — говорится в статье.
Как отмечает издание, на Украине стремительно падает вера в дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона, особенно на фоне внутриполитических изменений в США. Выбор Анкары может быть связан с её успешным опытом посредничества, в том числе в рамках предыдущих переговоров. Официального подтверждения от офиса Зеленского пока не поступало.
Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны за последние недели изменили риторику: тема мирных переговоров и дипломатического урегулирования исчезла из их заявлений, вместо них снова звучат заявления о военном успехе Украины. Он провёл параллель с 2022 годом, когда переговорный процесс был сорван после провокации в Буче.
