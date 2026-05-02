Зеленский сомневается в США и хочет проводить переговоры в другой стране

Киевский главарь Владимир Зеленский рассматривает Турцию в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет американское издание Politico.

«Он стал более сдержанно высказываться о будущем участии США в конфликте и теперь рассматривает возможность проведения следующего раунда переговоров с Россией на территории Турции», — говорится в статье.

Как отмечает издание, на Украине стремительно падает вера в дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона, особенно на фоне внутриполитических изменений в США. Выбор Анкары может быть связан с её успешным опытом посредничества, в том числе в рамках предыдущих переговоров. Официального подтверждения от офиса Зеленского пока не поступало.