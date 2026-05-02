2 мая, 15:59

Зеленский сомневается в США и хочет проводить переговоры в другой стране

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Киевский главарь Владимир Зеленский рассматривает Турцию в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет американское издание Politico.

«Он стал более сдержанно высказываться о будущем участии США в конфликте и теперь рассматривает возможность проведения следующего раунда переговоров с Россией на территории Турции», — говорится в статье.

Как отмечает издание, на Украине стремительно падает вера в дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона, особенно на фоне внутриполитических изменений в США. Выбор Анкары может быть связан с её успешным опытом посредничества, в том числе в рамках предыдущих переговоров. Официального подтверждения от офиса Зеленского пока не поступало.

Уиткофф и Кушнер опять собираются в Россию

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны за последние недели изменили риторику: тема мирных переговоров и дипломатического урегулирования исчезла из их заявлений, вместо них снова звучат заявления о военном успехе Украины. Он провёл параллель с 2022 годом, когда переговорный процесс был сорван после провокации в Буче.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
