Близость сделки по Украине, о чём заявлял президент США Дональд Трамп, — это понятие растяжимое. Такое заявление в беседе с автором ИС «Вести» сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны беседовали достаточно долго, а американский лидер позднее заявил, что сделка по завершению украинского конфликта уже близка. Как отмечал Дмитрий Песков, их мнение о действиях Киева сходится.