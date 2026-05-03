Песков: Близость сделки по Украине — понятие растяжимое
Дмитрий Песков.
Близость сделки по Украине, о чём заявлял президент США Дональд Трамп, — это понятие растяжимое. Такое заявление в беседе с автором ИС «Вести» сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это понятие такое растяжимое», — сказал представитель Кремля.
Ранее Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны беседовали достаточно долго, а американский лидер позднее заявил, что сделка по завершению украинского конфликта уже близка. Как отмечал Дмитрий Песков, их мнение о действиях Киева сходится.
