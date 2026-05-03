Песков объяснил призыв Путина не зацикливаться на запретах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв Владимира Путина к законодателям «не зацикливаться на запретах» и выработке каких-то новых мер наказания для нарушителей. По словам представителя Кремля, не все инициативы, которые озвучиваются, понятны гражданам и воспринимаются ими как целесообразные.

«Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Напомним, Путин заявил, что страна сталкивается с беспрецедентными вызовами, но нельзя зацикливаться только на запретах. Глава государства подчеркнул, что законотворчество должно быть системным и творческим. Нельзя сводить его только к адаптации под текущие риски. Излишние барьеры тормозят развитие, предупредил президент.