Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 10:42

Песков объяснил призыв Путина не зацикливаться на запретах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв Владимира Путина к законодателям «не зацикливаться на запретах» и выработке каких-то новых мер наказания для нарушителей. По словам представителя Кремля, не все инициативы, которые озвучиваются, понятны гражданам и воспринимаются ими как целесообразные.

«Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Песков анонсировал очень важное заявление Путина на Параде Победы
Песков анонсировал очень важное заявление Путина на Параде Победы

Напомним, Путин заявил, что страна сталкивается с беспрецедентными вызовами, но нельзя зацикливаться только на запретах. Глава государства подчеркнул, что законотворчество должно быть системным и творческим. Нельзя сводить его только к адаптации под текущие риски. Излишние барьеры тормозят развитие, предупредил президент.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar