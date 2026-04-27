Путин: Нельзя зацикливаться на запретах, они тормозят развитие

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сталкивается с беспрецедентными вызовами, но нельзя зацикливаться только на запретах. Об этом он сказал, выступая на Совете законодателей.

Глава государства подчеркнул, что законотворческий процесс должен быть системным и творческим, а не сводиться лишь к адаптации под текущие риски. Хотя порой вызовы действительно беспрецедентны, и важно достойно их преодолевать, излишние барьеры тормозят развитие.

«Но [нельзя] и зацикливаться только на запретах, ограничениях, выработке каких-то новых мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться — это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие», — сказал Путин.

Напомним, в Думском зале Таврического дворца в Санкт-Петербурге стартовало ежегодное заседание Совета законодателей, приуроченное ко Дню российского парламентаризма, которое открыл президент Владимир Путин. Глава государства поздравил парламентариев с профессиональным праздником и обратил внимание, что нынешняя дата — 120 лет со дня основания отечественного парламента — имеет особое значение для всей системы представительной власти в стране.