Песков анонсировал очень важное заявление Путина на Параде Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на Параде Победы будет очень важным. Об этом он сказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде», — отметил представитель Кремля.

Напомним, 9 мая Владимир Путин традиционно примет участие в параде Победы. Он также проведёт двусторонние переговоры с зарубежными лидерами, которые приедут на торжество. Среди них — премьер Словакии Роберт Фицо и президент Белоруссии Александр Лукашенко.