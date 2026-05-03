Путин 9 мая проведёт переговоры с Фицо и Лукашенко
Обложка © Life.ru.
Президент России Владимир Путин 9 мая, в День Победы, проведёт двусторонние переговоры с зарубежными лидерами, которые приедут на парад. Об этом рассказал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.
Среди них — премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как обычно, Путин выступит на параде в честь праздника, а также поздравит Президентский полк с 90-летием.
Владимир Путин, как сообщалось ранее, не приглашал американского лидера Дональда Трампа на парад Победы 9 мая. Об этом коротко заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, ждут ли заокеанского гостя на праздничных мероприятиях в Москве, он ответил: «Нет».
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.