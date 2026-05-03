Песков: Речь Путина на параде Победы 9 мая ждёт весь мир

Президент России Владимир Путин по традиции обязательно выступит на параде Победы 9 мая, его напутствий и подведения итогов ждут во многих странах, так как Запад внимательно отслеживает заявления российского лидера. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде. <…> Его всегда ждёт весь мир оправдано ждёт», — подчеркнул он в беседе с ИС «Вести».

Ранее был проведён опрос, в ходе которого россияне назвали главные традиции Дня Победы. Большинство участников исследования (62%) смотрят парад на Красной площади в Москве. Возложение цветов к памятникам погибшим воинам оказалось важной традицией лишь для 9% опрошенных, хотя в каждом городе и деревне есть мемориал. Для 8% респондентов 9 Мая — это возможность собраться с родными и близкими за праздничным столом, чтобы поднять тост «За Победу!».