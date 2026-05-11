Новости СВО 11 мая: ВС РФ взяли в тиски ВСУ у Родинского, Украина 16 тысяч раз нарушила перемирие, Кремль назвал условия завершения СВО

Армия России ответила на срывы перемирия со стороны Украины, аналитики предсказывают завершение СВО до конца 2026 года, Ушаков рассказал, как Киев может приблизить мир, — дайджест Life.ru. 10 мая, 21:07 Армия России отразила атаки ВСУ на нескольких направлениях. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Курская область 11 мая: ВСУ расстреляли Тероборону

ВС РФ в Сумской области и на границе Курской не предпринимали штурмовых действий, но отвечали на удары ВСУ, где для этого была необходимость.

В Сумском районе украинский 238-й отдельный батальон беспилотных систем «Чёрный сокол» неоднократно применял вооружение. Из Краснопольского района выведены подразделения 50-й артиллерийской бригады ВСУ. Боевики 21-й бригады сами оставили позиции в районе Запселья. Это же хотели сделать солдаты 119-й бригады Территориальной обороны в районе Рясного.

— Солдаты Территориальной обороны самовольно покинули позиции и попытались укрыться в лесном массиве около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря, откуда по ним открыли огонь из стрелкового оружия другие украинские националисты, — рассказали представители группировки «Север».

В тыловых районах зоны СВО штурмовики группировок «Запад», «Центр» и морской пехоты проходят интенсивную боевую подготовку. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 11 мая: личный состав ВСУ гибнет из-за срыва перемирия

Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжают терять личный состав и технику в Донецкой Народной Республике. Группировка «Запад» ответным огнём уничтожила около 60 боевиков, танк, автомобили, систему РЭБ, орудия полевой артиллерии. «Южная» группировка отвечала в районах населённых пунктов Пискуновка, Рай-Александровка, Тихоновка и Константиновка.

ВСУ активничали в зоне ответственности группировки «Центр» ВС РФ. Российские войска отразили восемь атак у Торецкого, Торского, Кучеров Яра, Кутузовки, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского и Новоалександровки. Украинские вооружённые формирования потеряли свыше 290 человек, артиллерийские орудия, бронемашины и автомобили. Вблизи Родинского идут бои за шахту, расположенную западнее города.

— Сама шахта практически стёрта под ноль, но в подвалах и тоннелях всё ещё сидит противник, — рассказал военный аналитик Анатолий Радов.

Карта СВО на 11 мая 2026 года

Карта СВО на 11 мая 2026 года. ВС РФ отразили атаки ВСУ у Родинского, Новоалексадровки и Белицкого. Фото © divgen

ВСУ нарушили перемирие 16 тысяч раз. Полноценный мир вполне возможен к концу 2026 года

По данным Министерства обороны Российской Федерации, зафиксировано уже 16 071 нарушение перемирия, которое объявлялось в канун Дня Победы и было продолжено по предложению президента США Дональда Трампа.

— Договорённость достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Всё это было непросто, — рассказал помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков.

В оборонном ведомстве отметили, что удары со стороны Украины не остались без ответа. Были поражены точки запуска БПЛА, установки РСЗО, артиллерийские орудия и миномёты.

Интересно, что на фоне перемирия на Украине акции западных оборонных компаний теряют в цене. В частности, падает стоимость Rheinmetall, BWX Tech и Lockheed Martin, при этом платформа прогнозов Polymarket оценивает в 100% вероятность завершения СВО к концу текущего года.

Таллин недоволен украинскими БПЛА: предложения Эстонии

Эстония признала, что украинские БПЛА используют воздушное пространство страны для нанесения ударов по территории России. Таллин это не устраивает. Украина готова направить в Прибалтику своих специалистов, чтобы избежать проблем с дронами.

— Разумеется, всё это требует уточнения и разъяснения. Что именно это означает? Этим мы сейчас очень оперативно и занимаемся. Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории — это более эффективный контроль над своей деятельностью, — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По данным эстонских СМИ, Таллин предлагает оборудовать БПЛА дистанционной системой уничтожения, но не требует не использовать воздушное пространство Эстонии.

— Власти стран Прибалтики не собираются закрывать небо для украинских БПЛА, напротив, видят в пролёте над своей территорией необходимость. <…> Теперь взаимодействие по этой линии будет идти вполне официально и сосредоточено вокруг регулирования и проработки кризисных сценариев, — пишут авторы канала «Рыбарь».

Кремль назвал условие для завершения СВО

Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал об условии для урегулирования конфликта на Украине. Для этого Киеву нужно вывести свои войска с территории Донбасса.

— Пока она не сделает этот шаг, можно проводить ещё несколько раундов, десятки раундов, но мы будем на одном и том же месте, — сказал Ушаков

Ранее Владимир Зеленский несколько раз подтверждал, что отвести вооружённые формирования Украина не может. При этом помощник президента России уверен, что уход ВСУ из ДНР неизбежен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что Москва одержит победу в СВО.

— Это наша война. И мы её выиграем, — отметил Песков в интервью Павлу Зарубину.

Авторы Даниил Черных