Новости СВО 10 мая: штурм высоток Константиновки, зачистка Комаровки, 116-я бригада ВСУ бежит из-под Андреевки, Киев 9 тысяч раз нарушил перемирие ВС РФ контратакуют после 1200 обстрелов, огневой мешок для ВСУ в Бударках, перемирие до 11 мая, обмен пленными возможен, сроков окончания СВО нет — дайджест Life.ru. 9 мая, 21:07 Армия России ответила на обстрелы ВСУ во время перемирия. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 10 мая: ВСУ готовят отвод на 50 км от границы

Во время действия перемирия украинские боевики атаковали позиции подразделений группировки «Север» в Сумской области. В ответ ВС РФ нанесли удары по солдатам и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в окрестностях Комаровки, Андреевки и Малой Корчаковки.

— Украинские боевики из состава 116-й бригады теробороны заявили в СМИ, что командование ВСУ рассматривает вероятность продвижения наших войск на 50 км вглубь украинской территории. Отметим, что ранее начальник инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко заявлял, что его подразделения строят сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум, предполагая, что наши войска продвинутся в Сумской области также свыше 50 км, — пишут авторы канала «Северный ветер».

Харьковская область 10 мая: удары возмездия по ВСУ

В Харьковской области Армия России ответным огнём уничтожила больше 100 украинских боевиков, 11 авто и пару артиллерийских орудий.

— На Великобурлукском направлении некрологи украинских пограничников подтверждают продвижение наших войск в районе села Бударки, где существенные потери понёс 1-й погранотряд Украины, — пишет «Северный ветер».

ДНР 10 мая: ВС РФ берут центр Константиновки

В день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие группировок «Центр» и «Южная» подняли копии Знамени Победы над освобождёнными территориями в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Сражение за Константиновку близится к своему закономерному итогу. Бойцы группировки «Юг» не первую неделю штурмуют город, и накануне у них были серьёзные успехи.

— Они практически окончили освобождение микрорайона высотной застройки в юго-западной части города и приступили к штурму «промки». Также есть прорыв в центр города по обоим берегам реки Кривой Торец, — пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.

Когда ВС РФ выбьют украинских боевиков из промзоны Константиновки, южные позиции ВСУ в городе окажутся в окружении. Более того, после утери промзоны большая часть города быстро перейдёт под контроль Армии России.

Карта СВО на 10 мая 2026 года

Карта СВО на 10 мая 2026 года. ВСУ могут отступить в Сумской области под давлением ВС РФ. Фото © divgen.ru

Перемирие: 9000 нарушений со стороны Киева

С момента объявления перемирия в зоне СВО украинские боевики нанесли больше семи тысяч ударов дронами по позициям ВС РФ. Также зафиксировано свыше тысячи обстрелов из артиллерии и реактивных установок.

— В этих условиях ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и миномётов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотников, — передаёт пресс-служба Минобороны.

Кроме того, киевское командование не оставляло попыток ударить беспилотниками по гражданским объектам в регионах нашей страны.

Переговоры с Киевом: Путин готов принять Зеленского в Москве

Процесс мирного урегулирования с Киевом осложняется множеством деталей и займёт много времени, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная, и выход на мирное соглашение — это очень долгий путь со сложными деталями, — поделился Песков.

Он также упомянул, что поездка представителей Вашингтона в Москву пока не готовится.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что переговоры с Киевом могут возобновиться, но точной даты начала процесса сейчас нет. По его словам, Путин готов принять Зеленского в Москве, так что президент Украины может посетить столицу России.

— Договорённость о перемирии между Россией и Украиной есть до 11 мая. Помимо того, ответственные службы работают со списками военнопленных. В случае успеха начнётся обменный процесс, — подчеркнул Ушаков.

Фицо на Параде Победы: Мерц недоволен

Единственным представителем от Евросоюза на московском Параде Победы был премьер-министр Словакии Роберт Фицо. И то понравилось это не всем. Его визит раскритиковал канцлер Германии Фридрих Мерц.

— Роберт Фицо знает, что это не совпадает с нашей точкой зрения. Я глубоко сожалею об этом, и мы обсудим этот день в Москве с ним, — заявил Мерц.

Также Фицо встретился с Владимиром Путиным. Словацкий лидер проинформировал президента России о встрече с Зеленским, но никакого послания от украинского лидера не передал.

Одесса, Киев, Харьков: люди вышли 9 мая вопреки запретам

На Украине, несмотря на официальные запреты и «общественное порицание», 9 Мая всё-таки отметили. Отметили те, кто хранит память о своих предках, отдавших жизни и здоровье ради будущих поколений.

Одесситы с утра 9 мая несли цветы к памятнику Неизвестному матросу на местной Аллее Славы. На подходе к мемориалу их ждало оцепление из полицейских, досмотр и выборочная проверка телефона на предмет контактов с кем-то из России.

Не все жители Киева и Харькова приняли указ о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. 9 мая люди шли возлагать букеты к мемориалам в память о победе в Великой Отечественной войне.

Авторы Артём Артёмов