Новости СВО 9 мая: освобождена Кривая Лука, бои за Константиновку и Рясное, 1600 нарушений перемирия ВСУ, Мадьяр угрожает РФ, но бегут из Киева Оглавление Курская область 9 мая: Тероборона сдаётся в плен у Рясного ДНР 9 мая: освобождена Кривая Лука Карта СВО на 9 мая 2026 года Срыв перемирия: ВСУ наносят удары, киевляне бегут из города Дефицит ракет ПВО у Украины Армия России заняла ещё один населённый пункт на пути к Славянску, продвигается к Константиновке, Трамп предложил ещё одно перемирие, на которое согласны в Москве, командир украинских Сил беспилотных систем назвал цели Украины в День Победы — дайджест Life.ru. 8 мая, 21:07 1630 нарушений перемирия со стороны Украины зафиксировано за сутки.

Курская область 9 мая: Тероборона сдаётся в плен у Рясного

К началу перемирия группировка успела уничтожить на границе Курской области и Сумщины свыше 130 противников, а также САУ «Богдана», гаубицу Д-20, пикапы и БПЛА.

Идут удары по целям в Шосткинском районе. В Сумском районе фиксируется продвижение ВС РФ на нескольких участках. В Кондратовке продолжаются стрелковые бои. Есть успехи у Армии России вблизи Рясного. Возле этого населённого пункта четыре бойца 119-й бригады Территориальной обороны попали в плен.

Несколько боевиков из 158-й бригады ВСУ стали жертвами мошенников. На их телефоны пришло сообщение от знакомых с просьбой занять денег. В итоге злоумышленники обогатились на 22 тысячи гривен. Примечательно в этой истории то, что обычно таким способом зарабатывают сами же украинцы, которых «крышуют» функционеры Офиса президента Украины.

Операторы ударных БПЛА до наступления перемирия уничтожили личный состав и технику ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 9 мая: освобождена Кривая Лука

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило освобождение села Кривая Лука. ВС РФ выбили противника из населённого пункта ещё несколько дней назад.

— Группировка «Юг» на Славянском направлении сейчас встала по 18-километровому фронту, проходящему по линии Ямполь – Ильичёвка – Каленики – Никифоровка. Ключом к Славянску на этом участке фронта является крупное село Рай-Александровка, занимающая господствующую высоту, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Евгений Поддубный отмечает, что уже идут бои на подступах к Рай-Александровке.

На Константиновском направлении ВС РФ зашли в Молочарку. Таким образом российские войска обходят саму Константиновку с северо-запада.

Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский посетили свои подразделения на стыке границ ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Здесь они заслушали доклады об оперативной обстановке, согласно которым ВС РФ продолжают штурмовые действия.

Карта СВО на 9 мая 2026 года

Карта СВО на 9 мая 2026 года. Штурмовые подразделения 7-й бригады ГрВ «Юг» освободили Кривую Луку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Срыв перемирия: ВСУ наносят удары, киевляне бегут из города

Как минимум 1600 раз украинские войска нарушили перемирие, объявленное ко Дню Победы. Изначально Владимир Зеленский был готов и даже начал его 6 мая, но как начал, так сразу и закончил.

— Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизнь людей. Россия должна завершать свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнётся, — заявил Зеленский.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди в интервью The Guardian заявил, что Украина бы могла нанести удар по параду на Красной площади, но атаковать будет в другом месте.

— Удары по энергетическому сектору или военным объектам на периферии — это лучший вариант, — сказал Бровди.

За пределами зоны СВО российская ПВО сбила 390 украинских беспилотников. ВС РФ зеркально реагировала на нарушения перемирия, по огневым позициям нанесены ответные удары, поражены пункты управления и места запуска беспилотников ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации несколько раз предупредило представителей Украины, что если Киев попытается сорвать в Москве празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, то по украинской столице будет нанесён удар. На фоне этого жители Киева бегут из города.

— Предупреждения озвучены. Противник игнорирует <…> Киевляне уезжают за город и на правый берег. Надеюсь, уезжают не зря, — написал в своём телеграм-канале депутат Государственной думы Евгений Попов.

По предложению президента США Дональда Трампа перемирие будет продлено до 11 мая. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков подтвердил, что Москва уже согласилась на это. Кроме остановки огня предусмотрен обмен пленными.

— Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны, — сообщил Ушаков.

Дефицит ракет ПВО у Украины

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил о нехватке ракет для систем ПВО. Возникли они из-за проблем с поставками.

— Представители Воздушных сил постоянно работают и в Рамштайне, и в других переговорных группах, где приходится просить даже по несколько — 5–10 — ракет для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других, поскольку расходы боеприпасов очень велики, — пожаловался Игнат.

По большей части дефицит возник из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам Игната, ВСУ оказались в вопросе ракет «на голодном пайке».

Авторы Даниил Черных