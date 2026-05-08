Новости СВО 8 мая: ВС РФ штурмует Татьяновку и Пришиб, Киев бомбит Латвию, Зеленский готовится к ударам на День Победы

Армия России наступает на севере ДНР, в Сумской области отбиты атаки ВСУ, украинский БПЛА поразил латвийское нефтехранилище, западным дипломатам советуют покинуть Киев — дайджест Life.ru. 7 мая, 21:07 Армия России начнёт соблюдать перемирие с 8 мая 2026 года. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область 8 мая: ВС РФ зачищают приграничье

Артиллеристы и операторы БПЛА группировки «Север» уничтожают противника вблизи Курской области. Удары идут по противнику в Шосткинском районе Сумщины. Идут стрелковые бои в Кондратовке.

Киев не оставляет попыток подвести свои подразделения к Мирополью. Населённый пункт находится под контролем ВС РФ, но к нему бросают силы из-под Малой Рыбицы. Армия России пресекает это.

— На фоне продвижения наших войск в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта резервы. Так, украинские волонтёры сообщают об отдельных подразделениях 1-й ОТМБр, прибывших в Сумы из Киевской области, — сообщили в группировке «Север».

В районе Рясного подразделения РХБЗ ВС РФ ударили по живой силе 119-й бригады Территориальной обороны.

За сутки украинские войска потеряли в Сумской области свыше 120 человек, бронемашину «Козак», миномёты, пикапы, трал и БПЛА.

Расчёт РСЗО «Град» уничтожил вражеский пункт управления БПЛА. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 8 мая: удары по Краматорску

ВС РФ отбили атаки противника на стыке границ ДНР и Днепропетровской области. Военный аналитик Анатолий Радов сообщил о попытке прорыва ВСУ в сторону Зелёного Гая и Поддубного. Украинские вооружённые формирования уничтожаются.

По данным проекта WarGonzo, Армия России ведёт наступление в районе Коровьего Яра и Святогорска. Идёт штурм Татьяновки и Пришиба.

Продолжается уничтожение целей, находящихся ещё в тыловых районах ВСУ. В частности, в Краматорске были уничтожены несколько объектов.

— ВКС РФ нанесли новый удар по целям во временно оккупированном Краматорске. Обширная промзона в городе служит для боевиков территорией для обустройства ПВД, размещения боевой техники, хранения БК и ГСМ, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Карта СВО на 8 мая 2026 года

Карта СВО на 8 мая 2026 года. ВС РФ ведут наступление в Сумской области. Фото © divgen.ru

Украина бомбит Прибалтику: результаты падения БПЛА в Латвии

Украинские БПЛА, летевшие в сторону Санкт-Петербурга, рухнули в Латвии. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что зафиксировали шесть беспилотников. Пять из них пропали в районе города Резекне, а один был сбит в российском воздушном пространстве.

— В результате проведённой экспертизы упавших обломков атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель идентифицирована как БПЛА Ан-196 «Лютый» украинского производства, — сообщили в Минобороны.

БПЛА поразили латвийскую нефтебазу, которая, на счастье местных жителей, оказалась пустой. Кроме того, пострадал пассажирский поезд. В Министерстве обороны Латвии признались, что они зафиксировали пролёт дронов, но сбивать их не стали из-за возможных рисков на земле.

— Главный вопрос: почему же БЛА выбрали латвийскую нефтебазу как цель? Возможный сбой пилотирования, а также ошибка в системе определения целей через машинное зрение могли привести к ложному определению объекта в Резекне, — пишут авторы канала «Рыбарь».

Зеленский грозит ударами по России: МО РФ готовит ответ по Киеву

Украина подтвердила, что выходит из перемирия, объявленного в связи с Днём Победы. Владимир Зеленский ранее объявил, что его подчинённые прекращают боевые действия с 6 мая. Теперь же он отказывается соблюдать режим прекращения огня.

— Россия не всерьёз рассматривает возможность прекратить огонь, и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, — это краткосрочная тишина на Красной площади <…> В ответ на российские удары мы будем применять наши дальнобойные возможности, а в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии, — заявил Зеленский.

В Министерстве обороны Российской Федерации напомнили, что, согласно указу президента Владимира Путина, российская сторона с полуночи 8 мая переходит в режим остановки огня.

— В случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве Вооружённые Силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Ещё раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город, — предупредили в Минобороны России.

Европейские чиновники отказываются покидать украинскую столицу. Представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни считает, что ситуация не поменяется, поэтому из Киева можно не уезжать.

— Мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве. Российские атаки, к сожалению, являются ежедневной реальностью как в Киеве, так и в других частях Украины, — заявил аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков призвал отнестись со всей серьёзностью к предупреждению Министерства обороны России. Чиновник посоветовал заблаговременно покинуть Киев западным дипломатам.

Авторы Даниил Черных