Премьер Армении Никол Пашинян гордится своим дедом, который, по его словам, «пал за Родину». Однако у Минобороны России есть данные о том, что Николай Пашинян был предателем, служил в этническом карательном отряде и погиб за вермахт. Подробно — в Life.ru. 6 мая, 21:20 Кем на самом деле был дед Пашиняна, которого он назвал фронтовиком. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / dpa / Sebastian Gollnow, © Wikipedia

Зеленский угрожает Москве дронами, Пашинян молчит

На саммите Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны «могут пролететь на Параде Победы в Москве», намекая, что его режим намерен атаковать столицу России в праздничный день.

Удивительно, но премьер-министр Армении, принимающей «саммит» стороны, Никол Пашинян никак не попытался ни предотвратить это заявление, ни выступить в защиту России, ни хотя бы сместить акцент со слов главаря киевского режима. А ведь Армения официально всё ещё наш союзник — член ОДКБ. Здесь всё ещё расположена российская военная база, обеспечивающая безопасность республики.

Более того, накануне этого более чем опасного для Незалежной выпада в нашу сторону Украина и Армения о чём-то договаривались за закрытыми дверями. Известно, что по крайней мере на открытой части во время рукопожатия стороны общались на плохом английском, предпочтя его родному русскому.

Комментируя эти переговоры, пресс-служба кабмина Армении написала в Интернете, что «собеседники подчеркнули важность углубления сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах, а также обменялись мнениями по региональным и глобальным событиям. Была подчёркнута необходимость продвижения устойчивого и долгосрочного мира».

Никол Пашинян в экспертных кругах уже давно рассматривается как прозападный политик, который, с одной стороны, уже привёл страну к утрате территорий, с другой — активно ведёт Армению к утрате доверия и партнёрских отношений со стороны России. Чем закончится подобная дипломатия, можно представить, глядя на разрушенную Украину, но вполне возможно, что сам Пашинян при любом исходе рассчитывает на помощь Запада и сохранение себя в верхушке страны.

Архивы вермахта против Пашиняна

Похоже, путь предателя — это в семье нынешнего главы государства наследственное. Ещё в 2020 году армянские СМИ поймали Пашиняна на фразе о героизме его деда — Николая Пашиняна. Армянский премьер-министр тогда в соцсетях поделился фотографией деда, подписав её так: «Никол Пашинян, 1913–1943 годы. Служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии. Вечная память павшим за Родину».

Карточка учёта солдат вермахта. Пашинян назвал своего деда героем, а он оказался предателем. Фото © Life.ru

Местные журналисты немедленно подняли архивы и выяснили, что Пашинян, кажется, не то что не договорил правду до конца, но и, по сути, мог манипулировать этой информацией для обеления своей репутации «независимого» политика. Дескать, он не за Запад, а за интересы родной Армении и к России хорошо относится, так как уважает деда.

Армянское интернет-издание Yerevan.Today, чью редакцию подконтрольные Пашиняну правоохранительные органы однажды уже обыскивали в рамках борьбы с оппозицией, опубликовало информацию из немецких архивов о Николае Пашиняне как о находившемся на службе у нацистов военнослужащем.

В справке о захоронении вермахта (похоронной карточке) было написано, что некий Николай Вартанович Пашинян, родившийся 23 декабря 1913 года в селе Енукаван Иджеванского района Армении, военнослужащий Армянского легиона 814-го армянского пехотного батальона, был убит выстрелом в живот 29 сентября 1943 года и похоронен на немецком военном кладбище города Звягель — так на своих картах немцы обозначали находящийся на Украине Новоград-Волынский. Дата рождения и смерти этого Пашиняна совпадает с указанными нынешним премьером Армении.

Пашиняна поймали на лжи

Вспыхнул грандиозный скандал, и пресс-служба премьера Армении стала оправдываться. Дескать, речь идёт не о деде Пашиняна, а о его неполном тёзке — Николае Аракеловиче. Мол, в 1941 году в Армении призвали на службу двоих Пашинянов — и обоих 1913 года рождения. Один героически погиб, а второй в то же время предал родину и пошёл служить нацистам.

В архивах Минобороны сохранились сведения о деде Пашиняна, служившем вермахту. Фото © Life.ru

Самое интересное, сведений в государственных архивах Армении о Николае Аракеловиче Пашиняне, отправившемся служить врагу, никто отыскать не смог. Пресс-служба премьера не предоставила общественности ни свидетельства о рождении предателя, ни извещения о пропавшем без вести — ничего.

Более того, в 2020 году ещё был жив отец Пашиняна, который мог без труда опровергнуть обвинения в адрес сына, показав свой паспорт с отчеством. Но он почему-то этого так и не сделал.

В итоге скандал вылился за пределы Армении — и запросы о деде действующего премьера отправили в Россию. Ответ оказался предсказуемым. Центральный архив Министерства обороны РФ указал, что в тот период на фронт призывался только один Пашинян — Николай Вартанович. И именно он «умер 29.09.1943 при прохожд. службы в немецкой армии».

С одной стороны, внук за деда не в ответе, но в вину армянскому премьеру местные СМИ ставят то, что он пошёл на подлог, который может характеризовать его и как человека, и как лидера Армении, и как партнёра России.

Стоит подчеркнуть, что Армянский легион вермахта — это трагическая и постыдная страница в истории Армении. По данным разных источников, в годы войны в нём служило до 30 тысяч армян – пособников нацистов. При этом пополнение легиона в основном обеспечивалось за счёт сдавшихся в плен гитлеровцам этнических армян — бойцов Красной армии. Во главе подразделения стоял так называемый генерал Дро — Драстамат Канаян, а обучали новобранцев самые опытные инструкторы СС.

У Мерца, Туска и Пашиняна общее прошлое

От себя добавим, что родословная Пашиняна очень удачно укладывается в современный европейский тренд: на сегодняшний день у власти в ЕС находятся прямые потомки нацистов, которые пока ещё немного стесняются своих семейных историй, замалчивая эти данные.

Речь, например, идёт о действующем канцлере Германии Фридрихе Мерце. Его дед по материнской линии Йозеф Пауль Совиньи ещё в 1933 году добровольно вступил в ряды штурмовиков, где даже получил звание обершарфюрера. А уже через пять лет присоединился к гитлеровской Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Дед польского премьер-министра Дональда Туска, Йозеф, числился в рядах 328-го гренадёрского запасного и учебного батальона, в составе которого строил печально известный концлагерь Штуттгоф.

Действующая премьер-министр Эстонии Кая Каллас, по данным европейской прессы, — правнучка идейного нациста Эдуарда Альверта. До войны Альверт возглавлял эстонское вооружённое формирование «Кайтселийт». В годы немецкой оккупации Эстонии члены организации стали частью немецкой «Омакайтсе», известной массовыми расправами над эстонскими евреями.

Дед бывшей министра иностранных дел Германии Анналены Бербок — офицер вермахта и убеждённый нацист Вальдемар Бербок, в 1944 году награждённый крестом «За военные заслуги». Он прожил 103 года и скончался в 2016 году, так и оставшись идейным гитлеровцем. Всю свою жизнь он не то что не скрывал своего прошлого, но даже писал книги, восхвалявшие вермахт.

Авторы Евгений Кузнецов