«Мадяру» дали пожизненное за подрыв военкора Прокофьевой

Военный суд в Москве заочно приговорил командира 414-й бригады беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (позывной «Мадяр») к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным в теракте, в результате которого погибла корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.

Как передает корреспондент «Осторожно, новости», первые 10 лет срока осуждённый должен будет отбывать в тюрьме, остальное наказание — в колонии особого режима. По версии следствия, в марте 2025 года Бровди отдал приказ о дистанционном минировании автодорог в Курской области, в том числе в районе села Забужевка.

25 марта на одной из таких мин подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. Корреспондент Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков и трое сопровождавших получили травмы.

Это уже второй заочный приговор, вынесенный «Мадяру» за неделю. 23 марта военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 18 годам колонии по делу об атаках беспилотников ВСУ на топливные объекты. В том деле ему вменяли содействие терроризму.

Напомним, 26 марта 2025 года в Белгородской области в районе села Демидовка погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. За мужество, проявленное при исполнении профессионального долга, она была посмертно удостоена ордена Мужества — такую же награду получил и военкор «Известий» Александр Федорчак.