Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 14:21

Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному за сбитый российский Ил-76 с пленными

Николай Дзяман*. Обложка © Telegram / Следком

Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*, отдавшего приказ сбить самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными в 2024 году. Данное заявление сделали в СК РФ.

Видео © VK / Следственный комитет Российской Федерации

Полковник Дзяман* признан виновным в совершении теракта. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 15 лет в тюрьме, а затем в колонии особого режима. Также удовлетворены иски потерпевших. Дзяман* объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото © Следственный комитет Российской Федерации

Следствие установило, что 24 января 2024 года на границе Белгородской и Сумской областей планировался обмен военнопленными. Зная об этом, Дзяман* с территории Харьковской области приказал подчинённым запустить ракеты ЗРК Patriot по самолёту Ил-76М ВКС РФ. На борту находились шесть членов экипажа, трое сотрудников военной полиции и 65 украинских военнослужащих, подлежащих обмену. Все они погибли.

Расследование подтвердило, что руководство ВСУ было осведомлено о готовящемся обмене, но приняло решение уничтожить воздушное судно. Самолёт был технически исправен, что подтверждено расшифровкой. На месте крушения обнаружили фрагменты ракет с маркировкой Patriot, поражающие элементы найдены и в теле одного из погибших. Экспертизы подтвердили, что ракеты были запущены с территории Украины из одного комплекса.

Ранее Московский городской суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы шестерых украинских военнослужащих, признанных виновными в расправе над российскими пленными. Следствием установлено, что в период с марта по май 2022 года на территории Харьковской области фигуранты совершили ряд особо жестоких преступлений в отношении военнопленных.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar