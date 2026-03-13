Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному за сбитый российский Ил-76 с пленными
Николай Дзяман*. Обложка © Telegram / Следком
Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*, отдавшего приказ сбить самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными в 2024 году. Данное заявление сделали в СК РФ.
Полковник Дзяман* признан виновным в совершении теракта. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 15 лет в тюрьме, а затем в колонии особого режима. Также удовлетворены иски потерпевших. Дзяман* объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие установило, что 24 января 2024 года на границе Белгородской и Сумской областей планировался обмен военнопленными. Зная об этом, Дзяман* с территории Харьковской области приказал подчинённым запустить ракеты ЗРК Patriot по самолёту Ил-76М ВКС РФ. На борту находились шесть членов экипажа, трое сотрудников военной полиции и 65 украинских военнослужащих, подлежащих обмену. Все они погибли.
Расследование подтвердило, что руководство ВСУ было осведомлено о готовящемся обмене, но приняло решение уничтожить воздушное судно. Самолёт был технически исправен, что подтверждено расшифровкой. На месте крушения обнаружили фрагменты ракет с маркировкой Patriot, поражающие элементы найдены и в теле одного из погибших. Экспертизы подтвердили, что ракеты были запущены с территории Украины из одного комплекса.
Ранее Московский городской суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы шестерых украинских военнослужащих, признанных виновными в расправе над российскими пленными. Следствием установлено, что в период с марта по май 2022 года на территории Харьковской области фигуранты совершили ряд особо жестоких преступлений в отношении военнопленных.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов.