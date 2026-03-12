В Москве суд отправил на пожизненное шестерых боевиков ВСУ за расправы над пленными

Пожизненное заключение заочно назначил Мосгорсуд шести украинским военнослужащим, признанным виновными в жестокой расправе над российскими пленными. Инцидент произошёл в Харьковской области в 2022 году.

По информации столичной прокуратуры, приговорённые – Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артём Субачев, а также Андрей и Сергей Янголенко. Они проведут первые семь лет в тюремном заключении, а затем будут переведены в колонию особого режима для отбывания остальной части пожизненного срока. В настоящее время все осужденные заочно арестованы и находятся в розыске.

Суд установил, что с марта по май 2022 года обвиняемые совершали ряд жестоких преступлений против российских военнопленных. В частности, 25-26 марта 2022 года на Малороганском молочном заводе в Харьковской области они расстреляли восемь пленных, семеро из которых погибли.

В марте того же года в Харькове они замучили до смерти двух из трёх доставленных туда пленных, нанеся им колото-резаные ранения и множественные огнестрельные ранения. 28 марта в Малой Рогани они избили до смерти одного российского военного и расстреляли ещё троих. Кроме того, с марта по май 2022 года в Харькове обвиняемые подвергали пятерых пленных систематическому физическому насилию, что привело к смерти одного из них.

Южный окружной военный суд ранее приговорил командира 7-й бригады тактической авиации ВСУ Евгения Булацика* к пожизненному лишению свободы за участие в 14 террористических актах на территории России. По данным правоохранительных органов, общий ущерб от совершённых при его участии терактов оценивается в 18 миллиардов рублей.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.