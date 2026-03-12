Московский суд вынес приговор женщине за сбор средств на дроны для ВСУ

Жительницу Москвы приговорили к 3,5 года колонии за сбор денег на беспилотники для украинской армии. Данную информацию сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Как установил суд, Екатерина Корчагина разместила на своей странице в личном блоге объявление о сборе средств на покупку квадрокоптера для нужд ВСУ. Приговор ей вынесли 11 марта, женщину взяли под стражу в зале суда.

«Отбывать наказание Корчагина будет в исправительной колонии общего режима. Кроме этого ей на 3 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Хабаровске арестовал местного жителя по делу о госизмене. По данным следствия, мужчина занимал руководящую должность в одном из краевых госучреждений. Его обвиняют в оказании помощи иностранному государству в действиях, направленных против безопасности России и её Вооружённых сил. Предположительно, речь идёт о финансировании ВСУ.