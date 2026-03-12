Владимир Путин
12 марта, 05:55

Чиновнику из Хабаровска светит серьёзный срок за финансирование ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sianstock

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест жителя города, обвиняемого в государственной измене. Мера пресечения действует до 9 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Центральным районным судом города Хабаровска избрана мера пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ — государственная измена», — говорится в сообщении.

Обвиняемый занимал руководящую должность в одном из краевых государственных учреждений. Ему предъявлено обвинение в помощи иностранному государству в действиях против безопасности России и Вооружённых сил РФ. Следователь отметил, что содержание под стражей необходимо, поскольку иные меры не исключают риск скрыться от органов следствия и суда.

В пресс-службе подчеркнули, что обвиняемый может уничтожить предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Оперативные материалы указывают на его участие в организации многократных переводов денежных средств в пользу вооружённых сил иностранного государства. Предположительно, речь идёт о ВСУ.

В ДНР сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю девушку по подозрению в госизмене
В ДНР сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю девушку по подозрению в госизмене

Ранее в Калининградской области 65-летней женщине-адвокату было предъявлено обвинение в государственной измене. Сначала ей вменялась менее тяжкая статья о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе.

