В Калининградской области 65-летней женщине-адвокату предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

Адвокату в Калининградской области предъявили обвинение в госизмене. Видео © Telegram / Калининградский Следком

Ранее женщине вменяли другую статью — сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе. Однако в ходе следствия её действия переквалифицировали на более тяжкий состав.

По версии следователей, в позапрошлом году женщина должна была добывать информацию о сотрудниках региональных силовых ведомств. Речь идёт о тех, кто расследует дела против лиц, связанных с недружественными странами. Эти данные адвокат намеревалась передавать чужим спецслужбам. Помимо этого, она сливала за границу детали уголовных производств, которые узнавала благодаря своему статусу. Такая помощь, уверены в СК, была направлена против интересов России.

«Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ России по Калининградской области», — заключили представители ведомства.

Ранее сообщалось, что жителя Мурманской области приговорили к 12 годам за госизмену в пользу Украины. Мужчина собирал данные о дислокации российских военных объектов в регионе. Он планировал передать эту информацию сотруднику украинской разведки через мессенджер.