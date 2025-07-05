СК РФ раскрыл организатора атаки на Ил-76 с пленными ВСУ, он объявлен в розыск

Следственный комитет России выявил, что за атакой на Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году стоит командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман. Об этом заявили в СК по итогам оперативного совещания в Донецке под руководством Александра Бастрыкина.