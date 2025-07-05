СК РФ раскрыл организатора атаки на Ил-76 с пленными ВСУ, он объявлен в розыск
СК РФ установил командира, приказавшего сбить Ил-76 с пленными ВСУ в 2024 году
Сбитый Ил-76. Обложка © Telegram / Следком
Следственный комитет России выявил, что за атакой на Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году стоит командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман. Об этом заявили в СК по итогам оперативного совещания в Донецке под руководством Александра Бастрыкина.
Расследование показало, что самолёт был сбит ракетой американского комплекса Patriot, используемого указанной бригадой. Военнослужащие, выполнившие атаку, действовали по преступному приказу Дзямана, согласованному с высшим руководством ВСУ.
Командиру бригады заочно вменяют организацию теракта, его объявили в международный розыск. СК продолжает разыскивать других фигурантов дела, включая ключевых лиц из военного руководства Украины.
Напомним, что самолёт Ил-76 был сбит под Белгородом 24 января 2024 года. Тогда погибли 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, три человека из сопровождения и шестеро членов экипажа. При этом целью атаки ВСУ были главные переговорщики от России — депутат Госдумы Шамсаил Саралиев и генерал Сергей Егоров. Они должны были находиться на борту, но в последний момент их поездка сорвалась. Ил-76 был атакован ВСУ из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.Президент РФ Владимир Путин назвал этот теракт военным преступлением киевского режима. В декабре прошлого года Россия передала Украине тела погибших в самолёте пленных.