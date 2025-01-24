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Регион
24 января, 13:25

Целью атаки ВСУ на Ил-76 год назад были главные российские переговорщики

SHOT: Год назад ВСУ пытались убить переговорщиков от РФ Саралиева и Егорова

Место крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Обложка © Life.ru

Место крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Обложка © Life.ru

Год назад, атакуя российский самолёт Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом, ВСУ пытались убить главных переговорщиков от РФ — Шамсаила Саралиева и Сергея Егорова. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, что самолёт Ил-76 был сбит под Белгородом ровно год назад — 24 января 2024 года. Тогда погибли 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, три человека из сопровождения и шестеро членов экипажа. Ил-76 был атакован ВСУ из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

По данным SHOT, целью атаки ВСУ были главные переговорщики от России — депутат Госдумы Шамсаил Саралиев и генерал Сергей Егоров. Они должны были находиться на борту, но в последний момент их поездка сорвалась.

Стало известно, кто приказал ВСУ сбить российский Ил-76 с пленными без ведома штаба ПВО
Стало известно, кто приказал ВСУ сбить российский Ил-76 с пленными без ведома штаба ПВО

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назвал этот теракт военным преступлением киевского режима. В декабре прошлого года Россия передала Украине тела погибших в самолёте пленных.

Александра Вишнякова
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