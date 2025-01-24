Целью атаки ВСУ на Ил-76 год назад были главные российские переговорщики

Год назад, атакуя российский самолёт Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом, ВСУ пытались убить главных переговорщиков от РФ — Шамсаила Саралиева и Сергея Егорова. Об этом сообщает SHOT.

По данным SHOT, целью атаки ВСУ были главные переговорщики от России — депутат Госдумы Шамсаил Саралиев и генерал Сергей Егоров. Они должны были находиться на борту, но в последний момент их поездка сорвалась.