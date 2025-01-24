Целью атаки ВСУ на Ил-76 год назад были главные российские переговорщики
SHOT: Год назад ВСУ пытались убить переговорщиков от РФ Саралиева и Егорова
Место крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Обложка © Life.ru
Год назад, атакуя российский самолёт Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом, ВСУ пытались убить главных переговорщиков от РФ — Шамсаила Саралиева и Сергея Егорова. Об этом сообщает SHOT.
Напомним, что самолёт Ил-76 был сбит под Белгородом ровно год назад — 24 января 2024 года. Тогда погибли 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, три человека из сопровождения и шестеро членов экипажа. Ил-76 был атакован ВСУ из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.
По данным SHOT, целью атаки ВСУ были главные переговорщики от России — депутат Госдумы Шамсаил Саралиев и генерал Сергей Егоров. Они должны были находиться на борту, но в последний момент их поездка сорвалась.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин назвал этот теракт военным преступлением киевского режима. В декабре прошлого года Россия передала Украине тела погибших в самолёте пленных.