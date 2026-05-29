Экс-пресс-секретарь Зеленского ополчилась на Каллас после требования к РФ
Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскритиковала Каллас за требования к РФ
Обложка © ТАСС / Olivier Hoslet , Zuma
Экс-пресс-секретарь главаря киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с критикой позиции верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Каи Каллас. Поводом стал озвученный эстонским политиком ультиматум в сторону Москвы, который, по мнению Мендель, парадоксальным образом препятствует установлению мира.
Украинка обнародовала своё мнение в личном микроблоге, сравнив эстонцев и украинцев.
«Всё, что угодно, лишь бы не было мира... Интересно, умирали ли эстонцы так же, как украинцы?» — задалась вопросом Мендель.
Таким образом она подвергла сомнению моральное право Каллас выдвигать жёсткие требования, не будучи лично знакомой с реалиями полномасштабных боевых действий и массовых потерь.
Как уже сообщалось, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о планах ЕС вынести на будущие переговоры по украинскому урегулированию пункт о лимитировании численности российских войск. Данное предложение прозвучало в ходе неформального совещания глав МИД стран Евросоюза на Кипре. По словам Каллас, подход к Москве должен быть зеркальным: условия для России необходимо сделать такими же, какие она сама пытается продиктовать Киеву. В России после этого сравнили главу евродипломатии с Гитлером и Наполеоном.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.