29 мая, 08:47

Экс-пресс-секретарь Зеленского ополчилась на Каллас после требования к РФ

Обложка © ТАСС / Olivier Hoslet , Zuma

Экс-пресс-секретарь главаря киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с критикой позиции верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Каи Каллас. Поводом стал озвученный эстонским политиком ультиматум в сторону Москвы, который, по мнению Мендель, парадоксальным образом препятствует установлению мира.

Украинка обнародовала своё мнение в личном микроблоге, сравнив эстонцев и украинцев.

«Всё, что угодно, лишь бы не было мира... Интересно, умирали ли эстонцы так же, как украинцы?» — задалась вопросом Мендель.

Таким образом она подвергла сомнению моральное право Каллас выдвигать жёсткие требования, не будучи лично знакомой с реалиями полномасштабных боевых действий и массовых потерь.

«Полная дура»: На Западе оценили новый конфуз Каллас

Как уже сообщалось, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о планах ЕС вынести на будущие переговоры по украинскому урегулированию пункт о лимитировании численности российских войск. Данное предложение прозвучало в ходе неформального совещания глав МИД стран Евросоюза на Кипре. По словам Каллас, подход к Москве должен быть зеркальным: условия для России необходимо сделать такими же, какие она сама пытается продиктовать Киеву. В России после этого сравнили главу евродипломатии с Гитлером и Наполеоном.

Вероника Бакумченко
