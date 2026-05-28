Каллас надумала требовать от России ограничения армии при начале переговоров по Украине

28 мая, 06:29

Каллас: Евросоюз потребует ограничений ВС РФ при начале переговоров по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Евросоюз собирается выдвинуть требование об ограничении российских вооружённых сил при старте диалога по Украине. Такое заявление сделала руководитель дипломатии объединения Кая Каллас перед неформальной встречей глав МИД на Кипре.

По её словам, «к Москве необходимо предъявлять зеркальные условия». «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», — сказала она.

Помимо этого, дипломат заявила, что Брюссель будет настаивать на «выводе российских войск из Молдавии и Грузии». Речь в данном контексте идёт о территории Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения будущей архитектуры безопасности. Европейские министры собрались, чтобы скоординировать позиции перед возможными контактами с администрацией США. Конкретных сроков начала переговорного процесса официальные лица не называют.

Никита Никонов
