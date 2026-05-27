27 мая, 03:12

В МИД назвали условия для разговора о выведе российских войск из Приднестровья

Для обсуждения возможного вывода российских военных из Приднестровья необходим прогресс в урегулировании конфликта, однако до этого пока далеко. Об этом заявил РИА «Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат напомнил, что российский контингент в регионе выполняет две задачи — участвует в миротворческой миссии и охраняет склады боеприпасов, оставшиеся со времён СССР.

Таким образом представитель МИД прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас. Во время визита в Кишинёв она отметила, что вопрос присутствия российских военных в Приднестровье должен обсуждаться в рамках переговоров по Украине.

По словам Полищука, перевод темы вывода войск в практическую плоскость возможен только при продвижении процесса именно приднестровского урегулирования. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация остаётся фактически замороженной.

Ранее министр госбезопасности ПМР Валерий Гебос заявил, что власти Молдавии пытаются с помощью угроз вербовать жителей Приднестровья. Для давления они применяют процедуры оформления гражданства и паспортов, а также закон о сепаратизме.

Артём Гапоненко
