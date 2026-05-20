20 мая, 09:39

Спецслужбы Молдавии угрозами пытаются вербовать жителей Приднестровья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Спецслужбы Молдавии предпринимают активные попытки вербовать жителей Приднестровья, используя для давления процедуры оформления гражданства и паспортов, а также закон о сепаратизме. Об этом заявил министр госбезопасности ПМР Валерий Гебос.

Он уже упоминал о различных формах давления молдавских спецслужб на граждан, включая давление при оформлении гражданства, продлении срока действия паспорта, вида на жительство или при прохождении пограничного контроля. Теперь спецслужбы перешли к угрозам привлечь к уголовной ответственности за «сепаратизм» и «заговор против Молдавии».

«Людей запугивают так называемым законом о сепаратизме, активно предпринимают попытки принудить к негласному сотрудничеству», — сказал Гебос в интервью РИА «Новости».

По его словам, это запугивание необходимо для подтверждения тезисов официального Кишинёва о безальтернативности реинтеграции и вступления в ЕС, которые, как утверждают в Молдавии, поддерживает население Приднестровья. Однако, подчеркнул глава МГБ, против этого выступает только руководство региона. В Тирасполе тогда заявили, что таким образом Кишинёв подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.

Украина заминировала границу с Приднестровьем и усилила фортификации

Ранее глава МГБ Приднестровья Валерий Гебос сообщил, что Украина продолжает укреплять оборонительные сооружения на границе с республикой: появились новые заграждения, включая противотанковые бетонные барьеры «зубы дракона», инженерные препятствия из колючей проволоки и минные участки. По его словам, характер охраны границы существенно не изменился, но украинская сторона занялась укреплением некоторых участков.

Анастасия Никонорова
