Гебос: Украина продолжает минировать границу с Приднестровьем

Украина продолжает укреплять оборонительные сооружения на границе с Приднестровьем. Как сообщил РИА «Новости» глава Министерства госбезопасности республики Валерий Гебос, на приграничной территории появились новые линии заграждений, включая противотанковые конструкции и минные участки.

По его словам, за последнее время характер охраны рубежа существенно не изменился, однако украинская сторона занялась укреплением некоторых участков. Вдоль границы фиксируются бетонные противотанковые барьеры типа «зубы дракона», инженерные препятствия из колючей проволоки и заминированные зоны.

Тем не менее, как отметил Гебос, признаков подготовки к активным действиям сейчас не наблюдается. Других изменений в обстановке власти не регистрируют.

Напомним, 4 мая стало известно о том, что Украина приступила к созданию эшелонированной системы оборонительных сооружений на границе с Приднестровьем. На этом участке активно укрепляли инженерные позиции. Параллельно строили рокадные дороги. Военные подчеркивали, что работали во взаимодействии с фермерами и местными жителями.