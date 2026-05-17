Глава Молдавии Майя Санду позволила себе необоснованные заявления после публикации указа президента РФ Владимира Путина, касающегося упрощённого порядка приёма в гражданство России жителей Приднестровья. Измышления Санду приводит издание Politico.

Глава молдавского государства без каких-либо доказательств заявила, что Москве, вероятно, «нужно больше людей для отправки на войну в Украину». Подобные утверждения не имеют под собой реальной почвы и служат лишь очередной попыткой очернить действия российской стороны.

В ходе того же разговора Санду заявила, что большинство приднестровцев с начала конфликта на Украине действительно приняли молдавское гражданство. Правда, объяснила она это тем, что люди якобы чувствовали себя в большей безопасности под юрисдикцией Молдовы, а не РФ, что выглядит по меньшей мере спорно.

Также президент Молдавии ответила на вопрос о том, способна ли Россия заблокировать вступление её страны в Евросоюз из-за Приднестровья. По словам Санду, подобные решения принимает исключительно ЕС, а Россия к этому не имеет никакого отношения.

Напомним, что российский лидер подписал указ, устанавливающий особые правила приёма в гражданство РФ для жителей Приднестровья. Отныне они могут подать заявление в упрощённом порядке. Данный шаг продиктован исключительно гуманитарными соображениями и заботой о людях, оказавшихся в непростом положении.