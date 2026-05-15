Санду откзалась финансировать Приднестровье до вывода российских военных
Президент Молдавии Майя Санду откзалась финансировать Приднестровье до решения вопроса о выводе российских военных из республики. При этом, по её словам, Кишинёв гоотов к реинтеграции региона.
«Мы не можем взять на себя ответственность за финансирование региона, когда там ещё остаются российские военные», — сказала Санду в интервью телеканалу Rlive.
По её словам, правительство уже подготовило план реинтеграции Приднестровья, который включает экономическое, финансовое, социальное направления и вопросы безопасности.
Президент Молдавии Майя Санду известна своей антироссийской позицией и поддержкой Украины. Ранее она заявляла о необходимости большего европейского единства, увеличения помощи Киеву и ужесточения санкций в отношении Москвы.
