Санду откзалась финансировать Приднестровье до вывода российских военных

Президент Молдавии Майя Санду откзалась финансировать Приднестровье до решения вопроса о выводе российских военных из республики. При этом, по её словам, Кишинёв гоотов к реинтеграции региона.

«Мы не можем взять на себя ответственность за финансирование региона, когда там ещё остаются российские военные», — сказала Санду в интервью телеканалу Rlive.

По её словам, правительство уже подготовило план реинтеграции Приднестровья, который включает экономическое, финансовое, социальное направления и вопросы безопасности.

Президент Молдавии Майя Санду известна своей антироссийской позицией и поддержкой Украины. Ранее она заявляла о необходимости большего европейского единства, увеличения помощи Киеву и ужесточения санкций в отношении Москвы.