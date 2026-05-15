Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 мая, 19:47

Путин подписал указ об упрощённом приёме в гражданство жителей Приднестровья

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин утвердил особые правила приёма жителей Приднестровья в российское гражданство. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Указ подписали в целях защиты прав и свобод человека и гражданина. Согласно тексту документа, право обратиться за российским гражданством в упрощённом порядке получат иностранные граждане и лица без гражданства.

Ключевые условия — возраст от 18 лет, дееспособность и постоянное проживание в Приднестровье на день вступления указа в силу. Заявители освобождаются от соблюдения ряда стандартных требований. Документ также прописывает порядок приёма в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей этого региона.

Заявление о приёме в гражданство РФ подают по утверждённым указом формам. Обратиться можно в дипломатическое представительство или консульское учреждение России.

Путин утвердил единые льготы для участников СВО по всей России

Ранее Путин подписал указ, который даёт право на отсрочку от воинской обязанности студентам вузов МЧС. Министерство обязано ежемесячно информировать Минобороны о зачисленных студентах.

Лия Мурадьян
