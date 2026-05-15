Путин подписал указ об упрощённом приёме в гражданство жителей Приднестровья

Президент России Владимир Путин утвердил особые правила приёма жителей Приднестровья в российское гражданство. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Указ подписали в целях защиты прав и свобод человека и гражданина. Согласно тексту документа, право обратиться за российским гражданством в упрощённом порядке получат иностранные граждане и лица без гражданства.

Ключевые условия — возраст от 18 лет, дееспособность и постоянное проживание в Приднестровье на день вступления указа в силу. Заявители освобождаются от соблюдения ряда стандартных требований. Документ также прописывает порядок приёма в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей этого региона.

Заявление о приёме в гражданство РФ подают по утверждённым указом формам. Обратиться можно в дипломатическое представительство или консульское учреждение России.

Ранее Путин подписал указ, который даёт право на отсрочку от воинской обязанности студентам вузов МЧС. Министерство обязано ежемесячно информировать Минобороны о зачисленных студентах.