Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 18:47

Путин утвердил единые льготы для участников СВО по всей России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, который вводит одинаковые базовые меры поддержки для участников СВО и их семей во всех российских регионах. Указ появился на официальном портале правовой информации.

Документ призван обеспечить единообразный подход к льготам для бойцов, ветеранов, участников боевых действий в приграничье, ополченцев Донбасса, а также их родственников. Субъектам рекомендовано установить льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве и помощь с социальным контрактом.

Также в перечень вошли бесплатная юридическая и психологическая помощь, внеочередное санаторно-курортное лечение, льготное зачисление в образовательные организации и приоритетное предоставление социальных услуг.

С 2022 года Госдума приняла 164 закона в поддержку участников и ветеранов СВО
С 2022 года Госдума приняла 164 закона в поддержку участников и ветеранов СВО

Ранее Владимир Путин провёл в Кремле встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, который доложил о социально-экономической обстановке в республике и поддержке участников спецоперации. Руководитель региона сообщил, что власти ввели уже 54 региональные меры финансовой и нефинансовой помощи для бойцов и их семей.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Законы
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar