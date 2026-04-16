16 апреля, 11:28

Глава КЧР рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в республике

Путин провёл встречу с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым

Рашид Темрезов и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Рашид Темрезов и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Карачаево-Черкессии. Рашид Темрезов доложил о социально-экономическом развитии региона, а также о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, которые реализуются властями республики.

«Активно продолжаем заниматься поддержкой участников и семей участников специальной военной операции, часто встречаемся с ребятами. Мы уже ввели 54 региональные меры финансовой и нефинансовой поддержки», — сказал глава региона.

Темрезов также рассказал о знаковом событии в республике — открытии нового реабилитационного центра для участников СВО. Пациенты смогут воспользоваться экзопротезированием конечностей с использованием аддитивных технологий. Открытый центр — первый на юге России, подчеркнул глава региона.

Это соотносится с поручениями президента, который «всё время» требует добиваться для ветеранов наилучшей медицинской помощи и содействии в трудоустройстве. И в Карачаево-Черкессии следят за тем, чтобы участники боевых действий после демобилизации продолжали служить интересам родины.

По словам Темрезова, они работают в органах исполнительной, законодательной, муниципальной властей, заканчивают программу «Школа героев». В целом, бывшие солдаты и офицеры проявляют себя профессионально. Президент же обратил внимание на то, что зампредом правительства КЧР в феврале назначили бывшего командира бригады «Терек» Михаила Гаджиева.

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом в Китае
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом в Китае

Ранее в Кремле рассказали о дате проведения очередного оглашения послания Федеральному собранию Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства пока не определился с датой.

Матвей Константинов
