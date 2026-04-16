В Кремле рассказали о подготовке к посланию президента Федеральному собранию

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с будущим выступлением президента Владимира Путина перед законодателями. По его словам, конкретные даты мероприятия на данный момент не назначены.

Представитель Кремля подчеркнул, что руководство страны ещё не утвердило график. Как только решение будет принято, общественность оперативно узнает об этом.

«Пока глава государства не принял решение по срокам оглашения послания, как только это будет сделано, мы вас проинформируем», — отметил официальный спикер.

В аппарате президента подтвердили, что подготовка к событию идёт в рабочем режиме. Конкретные детали станут известны позже.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию — это ежегодное программное выступление президента, в котором он подводит итоги года и определяет основные направления внутренней и внешней политики России на ближайшую перспективу. Последнее полноценное послание состоялось 29 февраля 2024 года. В нём основной акцент был сделан на поддержке участников СВО и их семей, демографической политике, борьбе с бедностью среди многодетных семей, развитии экономики и технологического суверенитета страны.