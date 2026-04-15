Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии

Президент России Владимир Путин намерен поучаствовать в саммите БРИКС, который должен пройти в Индии в сентябре 2026 года. В этом заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью India Today. Он подчеркнул, что участие возможно в разных форматах, о чём решение будет приниматься позже.

«Я не могу утверждать это со стопроцентной уверенностью прямо сейчас, но у меня нет никаких сомнений в том, что президент Путин там будет», — уточнил Песков.

Ранее Путин призвал бизнес активнее участвовать в сотрудничестве по линии БРИКС. Глава государства отметил, что власти особенно поддержат внедрение бизнесом решений в трёх ключевых сквозных технологиях — искусственном интеллекте, автономных системах и цифровых платформах. Для этой работы есть пространство для кооперации с иностранными партнёрами из быстрорастущих регионов мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Юг и Евразию, и развивать такое сотрудничество планируется прежде всего по линии БРИКС.