Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 13:45

Путин призвал бизнес активнее участвовать в сотрудничестве по линии БРИКС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российским предпринимателям следует активнее включаться в международное сотрудничество в рамках БРИКС. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава государства отметил, что власти особенно поддержат внедрение бизнесом решений в трёх ключевых сквозных технологиях — искусственном интеллекте, автономных системах и цифровых платформах. Для этой работы есть пространство для кооперации с иностранными партнёрами из быстрорастущих регионов мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Юг и Евразию, и развивать такое сотрудничество планируется прежде всего по линии БРИКС.

«Я призываю коллег из российского бизнеса, членов РСПП, активно подключаться к работе комитета. Вместе готовить предложения по развитию экономических связей внутри БРИКС, по запуску новых, современных проектов с партнёрами в науке, инновациях, промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре и логистике», — сказал Путин, напомнив, что в феврале был создан Национальный комитет по вопросам делового сотрудничества в рамках БРИКС.

Путин поздравил Шохина с переизбранием на пост главы РСПП

Ранее Путин отметил, что России удаётся сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на внешние ограничения и сохраняющееся давление. Глава государства подчеркнул, что страна демонстрирует предсказуемую динамику по таким ключевым показателям, как инфляция и безработица.

Александра Мышляева
