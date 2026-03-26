26 марта, 12:56

Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России

Обложка © Life.ru

Россия, несмотря на внешние ограничения и сохраняющееся давление, удерживает макроэкономическую стабильность. Об этом президент Владимир Путин заявил 26 марта на пленарном заседании съезда РСПП.

По словам российского лидера, стране удается сохранять предсказуемую динамику ключевых показателей. Речь, в частности, идет об инфляции и безработице. Путин подчеркнул, что такая устойчивость важна для дальнейшего развития экономики. Он также связал эту задачу с необходимостью укреплять конкурентоспособность российских предприятий.

Набиуллина заявила, что нельзя развивать экономику за счёт карманов граждан

Заявление главы государства прозвучало на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где обсуждаются условия работы бизнеса, инвестиции и экономическая политика. О проведении съезда 26 марта РСПП сообщал заранее.

Ранее, 23 марта, Путин уже говорил о необходимости вернуть экономику на траекторию устойчивого роста, одновременно снижая инфляцию и сохраняя стабильность на рынке труда.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Марина Фещенко
