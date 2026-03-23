Путин поставил цель вывести российскую экономику на путь устойчивого роста

Президент России Владимир Путин обозначил приоритетную задачу – обеспечить возвращение отечественной экономики на путь стабильного и продолжительного развития. В ходе совещания по экономическим вопросам он отметил, что, несмотря на возможные временные колебания, связанные с меньшим количеством рабочих дней в январе текущего года по сравнению с предыдущим, первостепенной целью остаётся восстановление устойчивой траектории экономического роста.

«Вновь хочу подчеркнуть то, о чём мы говорили раньше: необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста», — сказал глава государства, открывая совещание.

Напомним, Банк России на заседании 20 марта седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — до 15% годовых, отметив, что экономика приближается к сбалансированному росту, а в феврале рост цен существенно замедлился: в январе –феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчёте на год после 4,4% в четвёртом квартале 2025 года, базовая инфляция — 7% после 5%, годовая инфляция на 16 марта оценивалась в 5,9%.