Набиуллина: Вопрос по высокой инфляции может быть закрыт уже в этом году

Банк России рассчитывает, что взвешенные решения по ключевой ставке позволят завершить многолетнюю историю с высокой инфляцией уже в текущем году. Об этом на пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Желающих смотреть ещё пару сезонов немного. Мы точно не в их числе. <…> Мы полагаем, что те решения по ключевой ставке, которые мы принимаем, они позволят уже в текущем сезоне поставить точку в сюжете о высокой инфляции последних пяти лет», — сказала Набиуллина.

Она также добавила, что россияне не хотят резкого роста цен, а в ЦБ РФ это понимают и стараются действовать аккуратно.

Напомним, на состоявшемся сегодня совете директоров Центробанка было принято решение продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку до 15% — это уже седьмое понижение подряд. В регуляторе отмечают, что экономика постепенно выходит на сбалансированную траекторию, а ценовая динамика в феврале замедлилась значительно.