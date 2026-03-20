Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 13:51

Набиуллина: Вопрос по высокой инфляции может быть закрыт уже в этом году

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Банк России рассчитывает, что взвешенные решения по ключевой ставке позволят завершить многолетнюю историю с высокой инфляцией уже в текущем году. Об этом на пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Желающих смотреть ещё пару сезонов немного. Мы точно не в их числе. <…> Мы полагаем, что те решения по ключевой ставке, которые мы принимаем, они позволят уже в текущем сезоне поставить точку в сюжете о высокой инфляции последних пяти лет», — сказала Набиуллина.

Она также добавила, что россияне не хотят резкого роста цен, а в ЦБ РФ это понимают и стараются действовать аккуратно.

Набиуллина: Снижение ключевой ставки в России не будет автоматическим
Напомним, на состоявшемся сегодня совете директоров Центробанка было принято решение продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку до 15% — это уже седьмое понижение подряд. В регуляторе отмечают, что экономика постепенно выходит на сбалансированную траекторию, а ценовая динамика в феврале замедлилась значительно.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Центробанк
  • Эльвира Набиуллина
  • Ключевая ставка
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar